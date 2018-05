Governo da Síria prende líder oposicionista em Homs

DAMASCO - As autoridades da Síria prenderam uma importante figura da oposição, Mahmoud Issa, disseram nesta quarta-feira, 20, ativistas pelos direitos humanos. A prisão foi feita de madrugada, horas depois de o governo anunciar o fim do estado de emergência que vigorava havia quase cinco décadas no país.

O chefe do grupo Liga Síria pelos Direitos Humanos, Abdul-Karim Rihawi, disse à Associated Press que agentes prenderam Issa na casa dele, em Homs, no centro do país. Antes, Issa havia concedido uma entrevista à Al-Jazira, na noite da terça.

Segundo Rihawi, a prisão arbitrária lembra as regras do período do estado de emergência no país. A legislação dava ao regime do presidente Bashar al-Assad poder para prender pessoas sem qualquer acusação. Apesar do anúncio do fim da lei, manifestantes acusam Assad de apenas tentar ganhar tempo para manter o poder.

O ativista Mazen Darwish disse que a entrevista de Issa enfureceu parentes de um general sírio que foi morto junto com seus dois filhos e um sobrinho no domingo, em Homs. O governo afirma que eles foram mortos por "gangues armadas". Issa disse na entrevista que não sabia quem havia cometido o crime, mas pediu uma investigação, enfurecendo os parentes do general, que já haviam ameaçado Issa antes de chamar a polícia. Issa já passou vários anos na prisão por sua posição pela democracia.

A Síria enfrenta protestos há um mês contra o autoritário regime de Assad. Pelo menos 200 pessoas foram mortas na repressão às manifestações.