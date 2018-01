Governo da Tailândia denuncia plano de golpe de Estado O governo da Tailândia denunciou nesta terça-feira que "alguns militares" planejam um golpe de Estado para depor o primeiro-ministro, Thaksin Shinawatra, que está fora do país e Na quarta-feira chegará a Cuba para participar da Cúpula de Países Não-alinhados. O porta-voz do Governo, Surapong Suebwonglee, disse em entrevista coletiva que "não se trata de um boato, é certo que um grupo de militares pretende promover um golpe de Estado" enquanto o primeiro-ministro estiver fora do país. O porta-voz governamental denunciou o complô um dia depois de Shinawatra cancelar seu retorno a Bangcoc, depois de participar da VI Cúpula Asem (UE-Ásia), em Helsinque. Ele foi a Londres para uma visita particular antes da viagem a Havana. A imprensa local sugere que setores militares estariam preparando um golpe de Estado desde 24 de agosto, quando foi descoberto um carro carregado de explosivos perto da casa do primeiro-ministro. "Um golpe de Estado seria um movimento defasado na atual Tailândia. Ele empurraria nosso desenvolvimento democrático para trás e o povo não estaria de acordo", acrescentou o porta-voz do Governo. Pelo menos cinco militares do Serviço de Inteligência, inclusive um general, foram detidos e acusados formalmente de conspirar para assassinar Shinawatra por sua suposta relação com o tenente do Exército capturado quando dirigia o carro com os explosivos. No entanto, 49% dos moradores da capital não estão convencidos de que tenha existido uma conspiração para matar Shinawatra. Eles suspeitam de que o incidente seja parte de uma trama para gerar simpatia pelo governo antes das próximas eleições gerais, segundo uma recente pesquisa de opinião de uma Universidade de Bangcoc. Os partidos da oposição acusam o goveno de propagar deliberadamente os boatos sobre um golpe militar com o propósito de ganhar apoio popular. O último golpe de Estado na Tailândia aconteceu em 1991.