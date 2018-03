Governo da Venezuela anuncia "plano para tempos difíceis" O governo venezuelano anunciou na sexta-feira à noite um "plano para tempos difíceis", que prevê uma forte redução orçamentária e ampliação da carga tributária. De acordo com o ministro do Planejamento, Felipe Pérez, a medida é necessária para superar a profunda crise econômica, agravada pela greve geral de protesto contra o governo, que já se estende por sete semanas. "O plano adotará cortes muito profundos, entre 3 trilhões e 4 trilhões de bolívares - ou US$ 2 bilhões e US$ 2,2 bilhões - do orçamento previsto para 2003", disse Pérez.