Governo de Abe tem apenas 35% de apoio popular O governo do primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, conta com apenas 35% de apoio popular, seis meses após chegar ao poder, segundo uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 26. A pesquisa, realizada pelo jornal Mainichi Shimbun este fim de semana, indica que chegou a 42% a percentagem dos que desaprovam o atual Gabinete japonês. Quando chegou ao poder, em 26 de setembro, após ser eleito pelo Parlamento como novo líder do governante Partido Liberal-Democrata (PLD), Abe tinha um nível de aprovação de 67%, e apenas 16% o rejeitavam. Sua popularidade caiu muito entre os simpatizantes do partido de tendência budista Novo Komeito, membro na coalizão governamental, ao passar de 80% de apoio de setembro a 44% atualmente. Entre os eleitores do PLD, Abe mantém um apoio de 70%, segundo o Mainichi Shimbun. O diário afirma que, nestes seis meses de governo, não houve nenhum fator que fizesse a popularidade de Abe subir.