Governo de Letta obtém voto de confiança no Senado O primeiro-ministro da Itália, Enrico Letta, obteve facilmente um voto de confiança do Senado, abrindo o caminho para que ele instale seu governo de coalizão. O novo governo recebeu 233 votos a favor e 59 contra na Câmara Alta do Parlamento, depois de ter obtido um voto de confiança ontem na Câmara.