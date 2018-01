Governo de Manila inicia retirada de 30 mil filipinos do Líbano Funcionários da Embaixada das Filipinas no Líbano iniciaram hoje uma operação para a retirada de aproximadamente 30 mil filipinos que trabalham no país árabe, informaram fontes oficiais. Porta-vozes do Ministério de Exteriores informaram à rádio "DZMM" que um grupo de filipinos já foi levado para uma Igreja Católica no Líbano e lá permanecerão até que a saída definitiva do país seja segura. A fonte acrescentou que a retirada dos cidadãos filipinos que desejam abandonar Líbano acontecerá assim que o enviado especial do Governo das Filipinas no Oriente Médio, Roy Cimatu, chegar ao país. O Governo filipino coordena a evacuação junto com escritórios da ONU e com o Escritório Oficial de Imigração do Líbano.