Governo de Mianmar quer ganhar confiança de minorias

De acordo com o periódico, Thein Sein disse que seu governo precisa conquistar a confiança das minorias étnicas que vivem dentro das fronteiras de Mianmar e convencê-las de que existe boa vontade por parte do governo para que então elas possam cooperar com os esforços de desenvolvimento do país.

Apesar das palavras aparentemente conciliatórias de Thein Sein, o exército de Mianmar continua a promover operações militares contra rebeldes étnicos. As minorias étnicas birmanesas lutam há décadas por mais autonomia, mas seus esforços têm sido suprimidos pelo regime militar. Os grupos minoritários possuem redes de sustentação em países vizinhos, especialmente na Tailândia. As informações são da Associated Press.