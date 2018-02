Governo de Mianmar solta vice do partido pró-democracia O governo militar de Mianmar liberou, hoje, Tin Oo, vice da líder do partido pró-democracia, Aung San Suu Kyi, após quase sete anos de detenção. Oo, que tem 83 anos, fundou a Liga Nacional de Democracia junto com a vencedora do prêmio Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi.