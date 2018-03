Governo de Montenegro reconhece independência de Kosovo

O governo de Montenegro reconheceu nesta quinta-feira, 9, a independência de Kosovo, informou o ministro de Relações Exteriores montenegrino, Milan Rocem. A decisão desafia a forte oposição de sua tradicional aliada Sérvia, que respondeu em seguida - após o anúncio de Montenegro, o ministro do Exterior sérvio, Vuk Jeremic, disse que o embaixador montenegrino será expulso do país. "O representante em Belgrado não é mais bem-vindo", afirmou o chanceler. Veja também: Após Montenegro, Macedônia reconhece soberania de Kosovo Para Kosovo, só 'poderes sobrenaturais' deterão independência Nos últimos dias, as autoridades montenegrinas tinham cogitado fazer esse reconhecimento, ao indicar que o "Kosovo é uma realidade e não temos o direito de fechar os olhos para esse fato". Ao tomar conhecimento da posição de Montenegro, a Sérvia afirmou que encararia a atitude como uma "punhalada nas costas" por parte do país vizinho, com quem formava, até dois anos atrás, um Estado comum. O Parlamento montenegrino aprovou, no último dia 3, uma resolução para acelerar o processo de sua integração na União Européia (UE) e na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), que então foi interpretado como um passo em direção ao reconhecimento de Kosovo, embora a oposição tenha rejeitado essa possibilidade. Ainda nesta quinta-feira, a Sérvia decidiu que todos os embaixadores que atuam em países que reconheceram a independência de Kosovo e foram chamados para consultas devem voltar aos postos. A província declarou unilateralmente sua autonomia de Belgrado em fevereiro. "O governo decidiu enviar os embaixadores para todos os países de que foram convocados para continuar as atividades diplomáticas voltadas a preservar nossa soberania e integridade territorial", apontou um comunicado sérvio. A decisão ocorre um dia depois de a Assembléia Geral da ONU aprovar uma proposta sérvia. Segundo esse texto, a Corte Internacional de Justiça deve decidir se a separação de Kosovo está de acordo com a legislação internacional. A Sérvia, que considera Kosovo sua província e parte inalienável de seu território, avaliou que, com o apoio da maioria dos países da ONU, seria difícil justificar novos reconhecimentos. O país ainda anunciou medidas contra os vizinhos que optarem por reconhecer a soberania de Kosovo.