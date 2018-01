Governo de unidade nacional palestino poderá ser formado em 10 dias Um assistente do presidente palestino Mahmoud Abbas disse neste sábado que um governo de unidade nacional, que poderá ter uma postura mais conciliatória em relação a Israel, poderá ser formado em 10 dias. Um porta-voz do Hamas, Ghazi Hamad, disse em resposta que o grupo espera ver este governo atuando em um futuro próximo. O Hamas tem uma violenta ideologia anti-Israel e, dessa forma, até agora recusou-se a formar tal governo. Porém, segundo informou Hamad, o primeiro-ministro Ismail Haniyeh, do Hamas, manteve "consultas sérias" com Abbas para a formação de um governo unido que incluirá os partidos Hamas e Fatah, de Abbas. Abbas retornou neste sábado a seu quartel-general na cidade de Ramallah, na Cisjordânia, após três dias de reuniões com o Hamas em Gaza. Seu assistente, Nabil Abu Rdeneh, afirmou em um comunicado que espera que "este governo possa ser formado nos próximos 10 dias". A formação de um governo de unidade nacional poderá aliviar as sanções internacionais impostas ao Hamas com o objetivo de pressioná-lo a reconhecer Israel e recomeçar acordos de paz.