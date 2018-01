Governo decide destino de brasileiros mortos no Suriname A Embaixada do Brasil no Suriname decide hoje que providências serão tomadas em relação aos corpos dos seis brasileiros mortos no acidente com o avião bimotor da companhia Gum Airways, que caiu na manhã de sábado matando as nove pessoas que estavam a bordo. A informação é do embaixador brasileiro em Paramaribo, Ricardo Viana. O avião caiu perto de um garimpo, por volta das 9h30, em Saramaca, no interior do Suriname. Ele se dirigia para essa localidade, depois de decolar de Paramaribo, capital daquele país. Já estão identificados os seis brasileiros mortos no avião: Marilena Correa Palmas, Maria Isabel Pereira Maciel, Marcia Cristina Santos Maciel, Mariza do Socorro Santos Brito, Francisco Barbosa da Silva e Raimundo Magdalena Gomes. Os corpos estão no necrotério de Paramaribo desde o fim da tarde de sábado.