Governo declara cessar-fogo unilateral no Natal e Ano Novo O Governo das Filipinas anunciou nesta quinta-feira uma trégua unilateral na luta contra os rebeldes comunistas do Novo Exército do Povo (NEP), para poder celebrar as festas do Natal e Ano Novo em paz. A decisão foi aprovada pela presidente Gloria Macapagal Arroyo pela manhã e entrará em vigor nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1 de janeiro. A trégua temporária é adotada todos os anos pelo Governo, normalmente com a adesão dos rebeldes comunistas. O conflito nas Filipinas causa mortes quase diariamente. Só no ano passado houve 1.255 confrontos armados, segundo dados oficiais.