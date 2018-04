Governo desocupará via bloqueada O governo peruano deu ontem um ultimato a um grupo de mineiros e agricultores da região de Arequipa para que desocupem a Rodovia Pan-Americana, uma das principais do país, que está bloqueada na altura da cidade de Islay, 800 quilômetros ao sul de Lima, desde o início do mês. O grupo protesta contra um projeto da mineradora Southern Copper, controlada pelo Grupo México, que pretende investir mais de US$ 934 milhões e ampliar em 120 mil toneladas a extração de cobre na região até o fim de 2011.