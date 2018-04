Governo deve convocar eleições gerais hoje O presidente da Itália, Giorgio Napolitano, deve dissolver hoje o Parlamento italiano para convocar eleições gerais antecipadas para abril. A medida foi necessária depois que o presidente do Senado, Franco Marini, fracassou em formar um governo interino para preencher o vácuo de poder deixado pela renúncia do primeiro-ministro Romano Prodi, no dia 24.