Governo diz que está atento à crise no Paraguai O Ministério das Relações Exteriores do Brasil está acompanhando com atenção a situação no Paraguai, onde foi decretado estado de emergência por cinco dias por causa da violência de manifestações populares contra o governo do presidente Luiz Carlos Macchi e a favor da condução do general Lino Oviedo à Presidência. O chanceler brasileiro interino, Osmar Chohfi, telefonou nesta segunda-feira ao chanceler paraguaio, Moreno Rufinelle, para se informar sobre a situação no país. A embaixada brasileira em Assunção também tem mantido o governo brasileiro informado sobre a questão. Segundo o porta-voz do Itamaraty, Pedro Luiz Rodrigues, a informação é de que o clima está mais tenso na fronteira, do lado paraguaio, do que em Assunção, e nenhum brasileiro ficou ferido ou esteve envolvido nos confrontos entre manifestantes e policiais.