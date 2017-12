Governo do Canadá constrói cerca anti-manifestante O governo do Canadá já gastou cerca de US$ 45 milhões no esquema de segurança para a Cúpula das Américas. Uma cerca de três metros de altura e 3.800 metros de perímetro está sendo construída para separar os manifestantes dos delegados oficiais da conferência de cúpula. Aproximadamente 6 mil policiais atuarão na segurança, de acordo com a imprensa canadense. Para entrar na área da conferência, haverá três tipos de credenciais: uma para os locais protegidos, outra para residentes e trabalhadores locais e uma terceira para visitantes temporários, como ambulâncias. O governo local também já anunciou que algumas prisões e hospitais da região central serão evacuadas durante a próxima semana.