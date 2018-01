Governo do Congo confirma massacres. ONU investiga Uma missão da Organização da Nações Unidas no Congo está investigando relatos de uma série de massacres de cerca de 100 civis e sete soldados pelos combatentes da Mai-Mai no sudeste do país, anunciou, hoje, Hamadoun Toure, porta-voz da ONU. As mortes ocorreram na província de Katanga, a 700 quilômetros da cidade de Lumbashi. Os militares congoleses já confirmaram morticínios continuados de civis desde janeiro. O general Dieugentil Mpia Nzambe diz que os ataques incluem, inclusive, um ataque dos Mai-Mai a uma igreja, matando 25 pessoas em seu interior. A missão da ONU e o governo do Congo, um país do tamanho da Europa Ocidental, estão tentando assumir o controle do país depois de uma guerra de cinco anos que mergulhou a nação em rebeliões e desgoverno. As milícias étnicas continuam atacando no leste do Congo, transformado em território sem lei.