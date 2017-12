Governo do Equador inicia diálogo com o Congresso O ministro de Governo (Interior) do Equador, Gustavo Larrea, se reuniu na quarta-feira com o presidente do Congresso, Jorge Cevallos, e garantiu o funcionamento da Câmara. A Casa está em conflito com o Executivo por causa da convocação de uma consulta popular para uma Assembléia Constituinte. "Os boatos dos últimos dias de que o governo ia dissolver o Congresso são absolutamente falsos. O governo do Equador garante o pleno funcionamento do Parlamento Nacional", disse Larrea, em entrevista coletiva conjunta com Cevallos, na sede do Legislativo. Larrea e Cevallos se reuniram enquanto continuavam as manifestações de grupos políticos, sociais, indígenas e estudantis, que apóiam o governo e exigem que os legisladores aprovem a convocação da Assembléia Constituinte. As manifestações da quarta-feira nas imediações do Congresso foram muito menos movimentadas que as da véspera. Houve alguns incidentes, mas sem a violência vista na terça-feira, quando foram feridos cinco policiais e uma fotógrafa da Agência Efe. O ministro de Governo explicou que, apesar das divergências, "o país precisa de uma convivência pacífica", e rejeitou as manifestações violentas. Ele pediu às organizações sociais que apóiam a Assembléia Constituinte que se manifestem "sem obstruir o funcionamento do Executivo e do Legislativo". Larrea pediu ao Congresso Nacional que aprove a consulta popular e, assim, a Assembléia Constituinte. Cevallos, do Partido Renovador Institucional de Ação Nacional (Prian), o maior do Congresso, e de oposição ao governo, disse que o encontro tinha como objetivo tentar acabar com o que chamou de "caos e anarquia" no país. Para Cevallos, a reunião com o governo tem a finalidade de evitar situações de violência e oferecer "paz e tranqüilidade ao povo equatoriano". Ele prometeu que o Congresso "cumprirá a sua função legislativa", para a qual foi eleito.