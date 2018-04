Governo do Haiti aceita retorno de Aristide O governo do Haiti disse hoje que está pronto para emitir um novo passaporte para o ex-presidente Jean-Bertrand Aristide, o que vai permitir que ele retorne ao país após seis anos de exílio na África do Sul. "O governo dará a ele garantias e, tão logo receba tal pedido, elas serão rapidamente fornecidas", disse o Ministério da Informação, em comunicado.