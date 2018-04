Governo do Haiti tenta barrar adoções de crianças As imagens de milhares de crianças com fome, sede, desabrigadas e sem atendimento médico no Haiti despertaram em todo o mundo o interesse de adotá-las. Entidades especializadas em adoções internacionais e mesmo embaixadas se mobilizaram para fazer a ligação entre famílias candidatas e as crianças haitianas. Se depender do governo do Haiti, no entanto, por hora, nenhuma delas sairá do país, para evitar o risco de cometer erros e mesmo de tráfico de crianças.