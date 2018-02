Governo do Haiti vai desapropriar terras para refugiados O primeiro-ministro do Haiti, Jean-Max Bellerive, disse hoje que o governo vai desapropriar terras para construir campos de refugiados destinados às vítimas do terremoto. Bellerive disse que o governo é proprietário de algumas terras, mas que elas não são suficientes para as construções, o que obriga a apropriação de terras privadas. A lei determina, porém, que os proprietários sejam corretamente indenizados.