Governo do Irã admite irregularidades na eleição

O Conselho de Guardiães, órgão encarregado de validar os resultados das eleições presidenciais do Irã, admitiu na noite de ontem que houve irregularidades na votação do dia 12, que gerou a maior onda de protestos no país desde a Revolução Islâmica de 1979. Em entrevista à emissora estatal de TV IRIB, um porta-voz do conselho disse que em 50 cidades foram contabilizados mais votos do que o número de eleitores, uma diferença de 3 milhões de votos. Acompanhe as notícias online sobre as manifestações no Irã É a primeira vez que um órgão do governo de Teerã admite a possibilidade fraude na votação, denunciada pela oposição. Oficialmente, o presidente Mahmoud Ahmadinejad teve 63% dos votos e o candidato da oposição Mir Hossein Mousavi, 34%. O conselho, que na semana passada concordou em reabrir 10% das urnas, disse que apurava uma reclamação do candidato conservador, Mohsen Rezaei. "A denúncia de Rezaei, de que havia mais votos que eleitores em 170 cidades, não é correta; isso ocorreu em apenas 50 cidades", disse o porta-voz do conselho, Abbas Alí Kadkhodaei, citado pela TV estatal. "E não sabemos se essa diferença vai alterar o resultado da eleição", emendou. Enquanto isso, as forças de segurança intensificaram ontem o ritmo das prisões e ameaças contra jornalistas, blogueiros e opositores que denunciaram fraude na votação do dia 12. Entre os que foram detidos estava Faezah Hashemi, filha mais velha do ex-presidente e aiatolá Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, um líder reformista que apoiou o oposicionista Mousavi. Ela foi detida na madrugada de ontem, por ter participado de manifestações contra o governo, e libertada no fim da noite. Durante o dia, não foram registrados protestos violentos. No sábado, os choques entre manifestantes e a polícia nas ruas de Teerã deixaram pelo menos 10 mortos segundo dados oficiais divulgados ontem, o que eleva para 17 o número de baixas desde a eleição. O número de feridos passou de 100. À tarde, Mousavi publicou em seu site um comunicado conclamando seus aliados a continuar os protestos, mas de forma "moderada". "Protestar contra as mentiras e fraudes (eleitorais) é nosso direito", afirmou Mousavi. Uma agência do governo citou Alireza Zahedi, membro da milícia basiji, afirmando que Mousavi provocou os confrontos e deveria ser levado a julgamento, indicando intenção do governo de endurecer com o opositor. Outros quatro parentes de Rafsanjani foram detidos (incluindo uma neta, filha de Faezah), mas à noite também foram liberados, de acordo com a TV local. Segundo analistas, o fato de a repressão atingir familiares do ex-presidente mostra que há uma divisão no clero que detém o poder no Irã. CONVOCAÇÃO Mir Hossein Mousavi Líder opositor iraniano "Protestar contra as mentiras e fraudes (eleitorais) é nosso direito. Continuem a mostrar moderação em seus protestos. Espero que as forças de segurança também evitem causar um dano irreversível" "(As prisões e mortes de opositores) abrirão uma fenda entre a população iraniana e as Forças Armadas do país"