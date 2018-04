"O conselho de diretores do Parlamento fixou 26 de julho a 19 de agosto como o período para a posse do presidente e a apresentação do novo gabinete", disse a agência, sem mencionar especificamente o presidente Mahmoud Ahmadinejad, que foi declarado vencedor das eleições de 12 de junho. A oposição vem protestando por supostas irregularidades na votação. As informações são da Dow Jones.