Governo do Irã confirma que terremoto matou 20 mil pessoas O Ministério do Interior do Irã confirmou, neste sábado, que 20 mil pessoas foram mortas e outras 30 mil ficaram feridas no terremoto de ontem, que praticamente destruiu a cidade de Bam. O governo do Irã acredita que somente após acabarem os trabalhos das equipes de resgate será possível divulgar uma número mais preciso sobre o número de vítimas. O terremoto, que atingiu 6,3 graus de intensidade na escala Richter, destruiu a maior parte das casa de Bam. A cidade de 90 mil habitantes, que é patrimônio da humanidade, tem mais de dois mil anos e suas casas são de barro. As equipes de resgate acreditam que o número de mortos seja muito superior ao 20 mil apurados até o momento. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Kofi Annan, pediu à comunidade internacional que auxilie às vítimas do terremoto. O governo do Irã solicitou a ajuda da Turquia, por sua esperiência nesse tipo de emergência.