"É o Judiciário que aprovou essa sentença e esta não é a posição do governo e do presidente", afirmou Esfandiar Rahim Mashaie, chefe-de-gabinete do escritório do presidente Mahmoud Ahmadinejad. "Nós não aprovamos que Jafar Panahi não possa trabalhar por um longo tempo por causa da sua sentença", disse Mashaie, segundo o jornal reformista Shargh. As informações são da Dow Jones.