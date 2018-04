Governo do Irã diz ter frustrado ataques durante eleição Autoridades iranianas alegaram hoje terem descoberto um plano para realização de atentados com bombas no dia da eleição presidencial, na sexta-feira, informou hoje a televisão estatal. Conforme o veículo oficial, os agressores têm "fortes laços com estrangeiros" e buscavam "sabotar a eleição e criar distúrbios". Não foram identificados os supostos conspiradores nem revelados os vínculos com estrangeiros. Autoridades investigaram 20 alvos em Teerã e o alvo principal seria Hosseiniyah Ershad, afirmou a imprensa estatal.