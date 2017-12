Governo do Iraque assume amanhã custódia de Saddam O primeiro-ministro interino do Iraque, Iyad Allawi, afirmou que o presidente deposto Saddam Hussein e outros 11 presos políticos importantes serão transferidos para a custódia legal iraquiana amanhã. Allawi fez o anúncio na primeira entrevista coletiva após as forças invasoras terem devolvido o poder no Iraque ao governo interino. Allawi declarou que Saddam deverá ouvir as acusações que recaem sobre ele em uma audiência na quinta-feira. No entanto, Allawi disse que Saddam continuará preso em uma cadeia administrada pelos EUA, uma vez que o governo iraquiano ainda não possui uma prisão adequada. O julgamento de Saddam e dois outros 11 prisioneiros deverá demorar alguns meses e Allawi pediu para que os iraquianos sejam pacientes. Mas o primeiro-ministro interino ressaltou que Saddam terá um julgamento justo. O ministro de Justiça, Malik Dohan al-Hassan, declarou que Saddam poderá contratar um advogado estrangeiro, caso a associação iraquiana de advocacia concorde.