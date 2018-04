Governo do Iraque retira cidadãos gratuitamente do Egito O governo do Iraque disse que irá retirar, gratuitamente, seus cidadãos que estão morando no Egito, em meio ao caos que se instala no país. A oferta representa uma reversão de papéis, uma vez que diversos dos iraquianos morando no Egito deixaram sua terra natal por causa da violência. O porta-voz do Ministério dos Transportes, Aqeel Hadi Kawthar, disse à AP "enviaremos os aviões necessários para aqueles que querem deixar o Egito". O número de voos, acrescentou, dependerá da demanda. As informações são da Associated Press.