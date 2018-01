Governo do Iraque será definido em um mês Num encontro que durou todo o dia, administradores americanos do Iraque e delegados de facções políticas do país concordaram em realizar uma conferência mais ampla, daqui a um mês, que escolherá um governo interino para a nação. Enquanto isso, milhares de xiitas se reuniram nesta segunda-feira no centro de Bagdá para exigir um novo congresso que decida o futuro político do Iraque. "Queremos um novo congresso nacional" era o slogan dos manifestantes, liderados por dezenas de religiosos que representam a Hawza, a assembléia dos religiosos xiitas da cidade santa de Najaf. Alguns manifestantes na frente do Hotel Palestina, transformado em quartel-general do comando das forças americanas em Bagdá, levavam cartazes de apoio a Mohammed Mohsen Zuibaidi, preso no domingo pelas forças dos EUA depois de ter-se proclamado prefeito da capital iraquiana. Eles também protestaram contra a reunião promovida pela administração americana. Veja o especial :