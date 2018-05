Governo do Japão diz que radioatividade subiu no mar Os níveis de radioatividade voltaram a subir na água do mar nas proximidades da central nuclear de Fukushima, no norte do Japão, informou hoje o governo do país. O anúncio surge após a ocorrência de um tremor secundário com magnitude de 5,9 graus numa região ao norte de Tóquio, capital do país. Não houve relatos de danos, nem risco de um novo tsunami.