Governo do Marrocos detém seis suspeitos de terrorismo O Ministério do Interior do Marrocos informou hoje que seis pessoas com conhecimentos sobre explosivos foram detidas, suspeitas de estarem preparando atentados com carros-bomba contra alvos nacionais e estrangeiros. Em comunicado, o ministério diz que os seis suspeitos fazem parte de uma rede terrorista que teria como alvo interesses estrangeiros no Reino do Marrocos, bem como forças marroquinas de segurança, tanto no país quanto no exterior.