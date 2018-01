Governo do Nepal acabará com leis discriminatórias contra mulheres O Nepal vai alterar as leis que discriminem mulheres e criará novas regras para impulsionar o número de mulheres trabalhando para o governo e participando da política, segundo anunciaram hoje autoridades nepalenses. As mudanças, a serem implementadas nos próximos três anos, serão instrumentos para a promoção dos direitos da mulher, disse Shashi Kant Mainali, alto funcionário do Ministério da Mulher, da Criança e do Bem Estar. O anúncio foi feito um dia depois de que ala feminina do movimento rebelde maoista convocou uma greve geral para marcar o dia Internacional da Mulher e protestar contra os abusos contra a mulher nesse país do Himalaia. Escolas e comércio fecharam em todo o páis. Embora a constituição do Nepal proíba a discriminação sexual, há dezenas de leis que colocam as mulheres em desvantagem, incluindo em assuntos como propriedade, cidadania, casamento, emprego e educação. O governo mudará cada lei que discrimine a mulher, disse Mainali. As novas leis que serão decretadas, exigirão que todos os partidos políticos indiquem mulheres em pelo menos um terço de seus candidatos em eleições, do nível distrital ao nacional. E também que, em todos os departamentos governamentais, um terço dos empregados sejam do sexo feminino, segundo Mainali. Detalhes das leis propostas não foram divulgados, incluindo a previsão de tempo para sua implantação. Atualmente, as mulheres representam 8% da força de trabalho do governo. A porcentagem de mulheres no legislativo não está clara, porque o rei suspendeu o paralmento em 2002 durante uma disputa com o governo anterior sobre a forma de lidar com a rebelião maoista. Não há datas para a reabertura do parlamento ou novas eleições.