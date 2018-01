Governo do Nepal decreta o fim de castas Pondo fim a uma prática centenária da religião hindu, o governo do Nepal baniu a discriminação contra os membros das castas inferiores e declarou que acabará com o sistema de castas no país. O primeiro-ministro Sher Bahadur Deuba, que chegou ao poder no mês passado após a renúncia de um impopular primeiro-ministro e o massacre da família real nepalesa, disse que seu gabinete tomou a decisão como parte de um pacote de reformas. "Fica decidido que a partir deste dia a prática da intocabilidade ou de qualquer outro tipo de discriminação será punida com uma severa punição", afirmou Deuba perante o Parlamento ao anunciar a nova política. Ele não explicou qual será a punição imposta a quem infringir seu decreto.