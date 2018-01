Governo do Nepal prolonga estado de emergência O governo do Nepal decidiu hoje prolongar por mais seis meses o atual estado de emergência em sua luta contra os rebeldes maoístas. Segundo a rádio estatal, o rei Gyanendra convocou uma sessão parlamentar para o próximo dia 23 para votar a proposta. O monarca convocou estado de emergência em 26 de novembro do ano passado, depois que os guerrilheiros abandonaram as negociações de paz e retomaram sua guerra de seis anos contra o governo e pela implementação de um sistema comunista no Nepal. Para considerar a extensão do estado de emergência, o primeiro-ministro Sher Bahadur Deuba regressou a Katmandu um dia antes do planejado. Ele viajava pelos Estados Unidos e Grã-Bretanha em busca de financiamentos para comprar mais armas e combater os rebeldes. Com o estado de emergência fica suspensa a liberdade de imprensa e policiais e soldados são livres para deter pessoas sem acusações prévias.