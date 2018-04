Governo do Paquistão recebeu pacote com antraz, diz porta-voz

"A equipe de segurança ficou desconfiada do pacote", afirmou Akram Shahidi à Reuters. "Após testes em laboratório, determinou-se que era antraz."

Não houve relatos de vítimas. O pacote foi despachado da localidade de Jamshoro, na província do Sindh (sul), para o departamento que lida com queixas destinadas ao premiê Yusuf Raza Gilani, e que funciona num prédio à parte do escritório dele.

Militantes islâmicos cometem frequentes ataques com explosivos e armas de fogo contra membros do governo e das forças de segurança do Paquistão, mas relatos de atentados biológicos eram inéditos até agora.

A inalação dos esporos do antraz, que podem ser produzidos em laboratórios modestos, é capaz de causar paradas respiratórias fatais em mais de 90 por cento das vezes, caso não haja tratamento imediato.

Depois dos atentados de 11 de setembro de 2001 nos EUA, veículos de comunicação e políticos norte-americanos receberam pacotes com antraz, que afetaram 17 pessoas e mataram 5. Uma investigação apontou que um cientista do Exército havia cometido esses ataques. O cientista se suicidou em 2008, antes de ser indiciado.

(Por Sheree Sardar)