Governo do Qatar vai reconstruir cidade do Líbano O governo do Qatar anunciou neste sábado que vai se encarregar da reconstrução da cidade libanesa de Bint Jbeil, no sul do país, e da reabilitação de sua infra-estrutura, segundo informações da agência de notícias oficial QNA. A agência não deu detalhes dos planos de reconstrução, mas lembrou que equipes de resgate e médicos do Qatar já participaram das operações de auxílio às vítimas e sobreviventes dos ataques israelenses contra o Líbano. As equipes do país participaram do resgate de cadáveres que ficaram presos sob escombros em vários povoados do sul do Líbano, área mais afetada pelos ataques de Israel. Os médicos deslocados para o Líbano colaboraram na ajuda às vítimas em hospitais instalados nas regiões de Sidon e Qana. A cidade de Bint Jbeil, na zona central da fronteira entre Líbano e Israel, foi o cenário, durante vários dias, de violentos combates entre soldados israelenses e membros do Hezbollah. Como conseqüência dos combates, e dos bombardeios israelenses, a cidade, que fica a apenas cinco quilômetros da fronteira, foi reduzida a escombros e grande parte de seus 30 mil habitantes fugiram de suas casas.