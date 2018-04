Governo do Quênia deve criar cargo de primeiro-ministro

O governo do Quênia disse nesta quinta-feira, 21, que aceitou, em princípio, criar o cargo de primeiro-ministro, cedendo às pressões da oposição e da comunidade internacional. Veja também: Entenda o conflito no Quênia Há preocupações de que a atual crise política no país possa detonar uma nova onda de violência, após o impasse causado pela contestada reeleição do presidente Mwai Kibaki, em 27 de dezembro. A oposição ameaçou retomar protestos de rua na próxima semana caso seus pedidos não sejam atendidos. A violência que se seguiu ao pleito matou pelo menos mil pessoas e forçou mais de 300 mil a deixar suas casas. O negociador do governo Mutula Kilonzo disse que a criação do cargo de primeiro-ministro é o atual foco das negociações. "Está mais ou menos acertado. O que nós estamos discutindo agora são as funções do cargo, suas responsabilidades, a natureza da nomeação", contou ele à Reuters. "Será uma medida interina." O líder da oposição Raila Odinga deverá ser o primeiro-ministro. Ele afirma que Kibaki não cumpriu no passado uma promessa de dar a ele um cargo no governo em troca de apoio nas eleições de 2002.