Governo do Sri Lanka e rebeldes assinam cessar-fogo O governo do Sri Lanka e o grupo rebelde Tigres de Libertação do Tâmil Eelam (TLTE) assinaram hoje um acordo de cessar-fogo, passo crucial para a realização de conversação de paz que colocariam um fim a 18 anos de guerra civil. O primeiro-ministro cingalês, Ranil Wickremesinghe, entregou o acordo assinado ao embaixador Jon Westborg, da Noruega, país que mediou a trégua, depois de visitar um posto militar na cidade nortista de Vavuniya, o qual os rebeldes ornaram com bandeiras brancas para marcar o cessar-fogo. Residentes tâmeis presentearam o premier com xale e arroz, em sinal de prosperidade. "Acredito piamente que nossa nação viverá em paz, mas não tenho a ilusão de que isso será fácil", disse o primeiro-ministro a soldados depois de se encontrar com Westborg. O governo norueguês, que levou cerca de dois anos para unir os dois lados em torno de uma negociação de paz, também anunciou que um acordo de cessar-fogo, de 10 páginas, fora assinado. Segundo o ministro das Relações Exteriores da Noruega, Jan Petersen, falando de Oslo, o premier cingalês e o líder do TLTE, Vellupillai Prabhakaran, assinaram hoje o acordo. A trégua entrará em efeito a partir de amanhã. Nenhuma data fora fixada para o início das conversações de paz, mas Petersen afirmou que os mediadores esperam que isso ocorra nos próximos meses. Os rebeldes vêm lutando desde 1983 para dividir a nação em duas linhas étnicas, afirmando que a minoria tâmil, formada por 3,2 milhões de pessoas, pode prosperar apenas se for independente da maioria cingalesa. Mais de 64.000 pessoas já morreram desde o início do conflito, há 18 anos.