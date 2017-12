Governo do Sri Lanka e Tigres Tâmeis aceitam negociação de paz O Governo do Sri Lanka e a guerrilha dos Tigres de Libertação da Pátria Tâmil (LTTE) concordaram em dialogar após quase 20 dias de violência, que estiveram a ponto levar o país novamente à guerra civil, informou o Secretariado de Paz do Sri Lanka. "O LTTE informou através da Missão nórdica de Supervisão do cessar-fogo no Sri Lanka que está preparado para levar a cabo as conversas de paz e o Governo deu uma resposta positiva", afirmou hoje este organismo governamental. A decisão chega em um momento no qual a volta à guerra civil parecia iminente na ilha, depois que em 26 de julho se iniciaram no distrito de Triconmalee os mais graves conflitos registrados desde a assinatura da trégua, nos quais morreram dezenas de pessoas e cerca de 80 mil se viram obrigadas a fugir de seus lares. Na noite de sábado, o presidente adjunto do Secretariado de Paz do Sri Lanka, Ketesh Loganathan, foi assassinado em Colombo. O presidente do Sri Lanka, Mahinda Rajapakse, responsabilizou o LTTE pela morte de Loganathan. "O assassinato de Loganathan faz parte da missão do LTTE de livrar-se dos intelectuais tâmeis que se opõem à violência", assegurou Rajapakse. Os rebeldes, no entanto, não reivindicaram a autoria do assassinato e em sua página de internet afirmam que este foi cometido por "homens desconhecidos".