Governo do Timor Leste apresenta novo gabinete O novo primeiro-ministro do Timor Leste, José Ramos Horta, apresentou seu gabinete nesta sexta-feira, e deu aos novos ministros a tarefa prioritária de restaurar a paz e a estabilidade na pequena nação asiática. Nove dos 15 membros do atual gabinete serviram no governo do ex-premiê Mari Alkatiri, que renunciou no dia 26 de junho após quase três meses de uma onda de violência que matou 30 pessoas e obrigou outras 150 mil a deixar a capital, Díli. "A tarefa imediata deste governo é consolidar a segurança", disse Ramos Horta. "Nossa gente já sofreu demais, e muitos dos que já eram pobres antes da crise agora perderam o pouco que tinham." O embaixador do Timor Leste nas Nações Unidas, Jose Luis Guterres, foi empossado como novo chanceler do país. Jose Teixeira, aliado do ex-primeiro-ministro, será ministro dos Recursos Naturais, Minerais e da Energia. Ramos Horta disse que irá acumular o cargo de premiê com o de ministro da Defesa. O presidente Xanana Gusmão disse que a instalação do novo gabinete deverá encerrar um "período de crise profunda que ameaçou as instituições de nosso Estado democrático". "Agora nós temos que fazer um enorme esforço para trazer reconciliação entre os timorenses e curar as feridas", concluiu o presidente.