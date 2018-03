Governo do Zimbábue reprime protesto com violência Policiais e soldados do Exército do Zimbábue dispararam munição real, bombas de gás lacrimogêneo e partiram para cima de manifestantes para encerrar um protesto contra o governo do presidente Robert Mugabe. Um manifestante foi baleado na perna. Dezenas de outros foram obrigados a se deitar no chão enquanto soldados e policiais os espancavam. Veículos blindados e armados com metralhadores giratórias patrulhavam as ruas de Harare, a capital. Nos principais cruzamentos da cidade, soldados e policiais levantaram postos de controle. Líderes oposicionistas foram cercados. As leis de segurança do país permitem ao governo dispersar qualquer aglomeração pública. O Movimento por Mudanças Democráticas, principal grupo de oposição do Zimbábue, convocou semanas de greves e protestos, na mais ousada iniciativa contra os 23 anos de governo de Mugabe. O Zimbábue enfrenta atualmente sua pior crise econômica e política desde a independência do país, em 1980. Ajuda, empréstimos e investimentos estrangeiros minguaram na medida em que aumentaram a violência política, os abusos contra os direitos humanos e as invasões das fazendas de brancos, principalmente após as eleições do ano passado. A ajuda estrangeira com alimentos evitou a fome generalizada. No entanto, o país enfrenta uma inflação anual recorde de 269% e a falta de comida, medicamentos, gasolina e dinheiro. Por meio da imprensa estatal, o governo prometeu reprimir qualquer manifestação pública.