Governo dos EUA dá conselhos para enfrentar terrorismo Depois de advertir os americanos para que estejam preparados para possíveis ataques terroristas, o secretário de Segurança Interna dos EUA, Tom Ridge, lançou hoje uma campanha de relações públicas que oferece às famílias recomendações para o pior dos cenários. Entre outras recomendações, Ridge disse que as famílias americanas deveriam ter um plano de comunicação para que seus membros possam entrar em contato uns com os outros em caso de emergência, preparar uma cesta com produtos básicos para alguns dias e saber onde se informar durante uma crise. "Não nos atemorizaremos. Estaremos preparados", afirmou Ridge, que foi a Cincinnati para anunciar o programa e se reunir com trabalhadores de segurança e emergência na Cruz Vermelha local. De acordo com fontes ligadas ao secretário, a campanha começou a ser preparada há um ano e não está vinculada ao alerta de terrorismo dado há pouco mais de uma semana. As autoridades afirmam ter elaborado o plano para evitar o pânico e oferecer recomendações baseadas no senso comum, para que as famílias saibam o que fazer em caso de falha nos serviços habituais do governo, e de emergência.