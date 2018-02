Governo dos EUA dá instruções para tratamento de antraz Os Centros para Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC) divulgaram instruções específicas para o tratamento de infecções com a bactéria antraz. O órgão destacou que essas instruções só valem para casos confirmados de infecção por antraz, e não como medida preventiva para pessoas que podem ter sido expostas à bactéria. Para casos de antraz inalada ou pulmonar, o CDC recomenda um tratamento de 60 dias com os antibióticos Ciprofloxacin ou Doxiciclina em forma intravenosa, suplementada por uma de sete outras drogas: Rifampin, Vancomicina, Imipenem, Cloranfenicol, Penicilina, Clindamicina e Claritromicina. Para casos de infecção cutânea, o CDC recomenda tratamento de 60 dias com Ciprofloxacin ou Doxicliclina, sem a necessidade de outros medicamentos. Os mesmos tratamentos são recomendados para crianças e adultos; somente as dosagens variam. Leia o especial