Governo dos EUA debate financiar guerrilha no Irã O Departamento de Defesa dos Estados Unidos (Pentágono) prepara uma série "maciça" de ações secretas para complicar internamente o governo do Irã, acusado por Washington de manter um programa nuclear para fins militares. Fontes do Departamento de Defesa citadas pela rede de televisão ABC disseram que a idéia dos estrategistas militares é dar apoio ao grupo guerrilheiro Mujahedins do Povo, baseado no Iraque e considerado "terrorista" tanto pelos EUA quanto pelo Irã. A idéia, no entanto, não é vista com bons olhos por conselheiros do presidente George W. Bush e nem pela estrutura diplomática, disseram fontes ligadas ao Departamento de Estado dos EUA. Além disso, dizem as fontes, seria necessário forjar uma explicação política para o apoio a um grupo incluído na lista de organizações proclamadas "terroristas" pelo governo dos Estados Unidos. Os Mujahedins do Povo são contrários à revolução islâmica xiita de 1979 e estão estabelecidos há anos em território iraquiano. O grupo foi desarmado durante a ocupação do Iraque pelos EUA, mas o Pentágono tem a intenção de rearmá-lo para combater o governo iraniano. Membros do Conselho de Segurança Nacional reuniram-se hoje na Casa Branca para analisar as "variáveis" em torno do Irã, país que Washington também acusa de abrigar membros foragidos da Al-Qaeda que teriam participado da organização de recentes atentados contra Riad (Arábia Saudita) e Casablanca (Marrocos). Em princípio, nenhuma ameaça de ataque militar foi feita. Segundo o jornal The Washington Post, existem dúvidas com relação à eficácia de uma ação no interior do Irã para tentar abalar o regime dos aiatolás, devido à "apatia" da opinião pública iraniana. Segundo o jornal, essa suposta apatia foi a mesma que prejudicou o andamento das reformas impulsionadas pelo presidente reformista Mohammed Khatami, contrário às normas impostas pelo líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei.