"Governo dos EUA deve uma explicação", diz Chávez Os Estados Unidos devem explicar sua reação ao golpe de Estado fracassado ocorrido no mês passado na Venezuela, disse o presidente Hugo Chávez. Inicialmente, Washington culpou Chávez pela sua própria queda, revertida dois dias depois. Chávez fez esses comentários durante entrevista ao programa "60 Minutes" da rede norte-americana CBS. "O governo dos Estados Unidos... eu acredito que eles realmente devem uma explicação... para o povo dos Estados Unidos e também para nós", disse Chávez ao entrevistador Steve Kroft, de acordo com trechos da entrevista divulgados antecipadamente pela rede. Chávez foi deposto por militares no dia 12 de abril. Eles anunciaram a renúncia do presidente, depois que manifestações contra o seu regime culminaram em confrontos sangrentos. Porém, Chávez retornou ao poder dois dias depois, graças ao apoio de tropas leais e de milhares de manifestantes. Um dia depois do golpe, o porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer, disse que o governo de Chávez tinha "reprimido uma manifestação pacífica do povo... que levou muito rapidamente a uma situação explosiva, na qual Chávez renunciou". Os EUA, mais tarde, assinaram uma resolução da Organização dos Estados Americanos (OEA) condenando o golpe como antidemocrático. O governo em Washington tem repetidamente negado alegações de que, de alguma forma, esteve envolvido no golpe, ou com os cabeças do movimento. A procuradoria-geral e o serviço de inteligência da Venezuela investigam as alegações de que militares norte-americanos acompanharam os líderes do golpe em uma base militar, na noite da queda de Chávez. A embaixada norte-americana em Caracas negou essas alegações. Chávez disse à CBS que não acredita que os EUA estejam envolvidos no golpe. Contudo, ele acrescentou que "estamos investigando" as alegações. A entrevista foi feita no dia 24 de abril.