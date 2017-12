Governo dos EUA divulga áudio sobre acidente de Kennedy O Departamento de Transporte americano divulgou um clipe de áudio do aeroporto um relatório da Administração de Aviação Federal com os erros do vôo que matou John F. Kennedy, há quase oito anos atrás. A transcrição da conversação entre Adam Budd, um estudante colegial e empregado no aeroporto de Martha´s Vineyard e o Serviço das Estação de Vôo FAA em Connecticut foi publicado quatro dias depois do acidente ocorrido no dia 16 de julho, em 1999. O clipe de áudio liberado nesta terça-feira pelo Departamento de Transporte é resultado de uma requisição do Ato de Liberdade da Informação arquivada por emissoras depois do acidente. Uma parte do clipe foi ao ar pela WFXT-TV de Boston. A voz de Budd está calma e ele pergunta se a FAA tem sinais do avião de Kennedy. "Bem, que é você", pergunta um despachante da FAA. "Eu estou operando do aeroporto", reponde Budd, que não identifica em qual aeroporto ele está. Budd diz novamnete: "Na verdade, Kennedy Jr está abordo. Ele está... Eles querem saber onde ele esta". Quando o operador se nega a dar as informações a Budd, ele recua. "Ok, se for causar muito transtorno. Eu vou esperar, não era grande coisa", disse Budd, segundo a transcrição. A ligação de Budd foi realizada às 22:05, quatro horas antes da equipe de resgate se reunir e depois de a família ligar para a Guarda Costeira. Kennedy, filho de 38 anos do 35º presidente americano, estava no avião com sua esposa, Carolyn Bessette Kennedy s sua cunhada, Lauren Bessette, quando o acidente aconteceu no sul de Martha´s Vineyard. Os três morreram. Um relatório da companhia de segurança de aviação americana culpou erro do piloto pelo acidente, dizendo que Kennedy, que já voava por 15 meses, não estava habilitado para pilotar durante a noite.