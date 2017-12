Governo dos EUA fecha órgãos na 6ªf em homenagem a Reagan O presidente norte-americano George W. Bush emitiu nota ontem determinando que "todos os departamentos executivos, estabelecimentos independentes e outras agências do governo" mantenham-se fechadas nesta sexta-feira, 11 de junho, em homenagem ao ex-presidente Ronald Reagan, que morreu sábado em consequência de complicações causadas por Alzheimer. Segundo a nota, a ordem para fechamento de tais departamentos não se aplica aos Departamento do Estado, Departamento da Defesa, Departamento da Justiça e Departamento de Segurança Doméstica. Outros departamentos, estabelecimentos independentes e agências do governo cuja direção considerar necessário o funcionamento a fim de manter a segurança nacional ou a defesa, assim como serviços públicos essenciais, também estarão livres de cumprir a determinação presidencial, diz a nota que consta no site da Casa Branca. O site do Departamento do Trabalho, responsável pelo anúncio do índice de preços ao produtor (PPI), ainda não tem informação se manterá ou não a divulgação do número na sexta-feira.