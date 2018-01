Governo dos EUA investiga ações de hackers O governo americano está investigando vários ataques eletrônicos lançados por hackers na madrugada de hoje contra provedores de Internet dos EUA, horas depois que as autoridades italianas advertiram o FBI sobre tal possibilidade. O impacto dos ataques parecia limitado e não havia informações sobre problemas na rede, nem demora no tráfego de correios eletrônicos. Segundo um funcionário do governo, uma grande quantidade de chamadas - 700% a mais que o habitual - foi dirigida a provedores de serviços de Internet e páginas da rede, na Costa Leste americana, a partir das 2h de hoje (horário local), para depois se dirigir à Costa Oeste. Ao contrário de alguns ataques recentes, que interromperam os serviços de milhares de computadores, o ocorrido hoje aparentemente prejudicou o funcionamento de um número reduzido de máquinas. Segundo o alerta das autoridades italianas, o ataque seria proveniente de rackers da Europa Ocidental. Alguns especialistas afirmaram que os ataques são neutralizados com tal facilidade que não têm impacto algum na Internet.