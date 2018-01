Governo dos EUA pede desculpas a chanceler venezuelano O Departamento de Estado americano classificou de "lamentável" o incidente deste sábado com o chanceler venezuelano, Nicolás Maduro, no aeroporto de Nova York, e lhe pediu desculpas pelo ocorrido. "O Departamento de Estado lamenta este incidente. O governo dos Estados Unidos pede desculpas ao chanceler Maduro e ao governo venezuelano", disse o porta-voz Gonzalo Gallegos, em declarações divulgadas, neste domingo, pela rede de televisão CNN. O próprio chanceler venezuelano disse à imprensa que o secretário de Estado adjunto, Thomas Shannon, o mais alto funcionário do Departamento de Estado para assuntos da América Latina, chamou-o pessoalmente para se desculpar por sua retenção pelos serviços de segurança do aeroporto John F. Kennedy. Maduro permaneceu detido durante aproximadamente uma hora e meia, em um episódio que ele definiu como mais uma amostra do abuso de poder dos EUA. Fontes da Casa Branca também se desculparam, mas reprovaram a atitude da delegação venezuelana, de não seguir os procedimentos de identificação habituais para representantes políticos de alta categoria de outros países. "Lamentamos o ocorrido", mas há procedimentos nos aeroportos para o caso dos dignatários, disseram as fontes, acrescentando que "uma pessoa não vai ao aeroporto e compra uma passagem com dinheiro meia hora antes de seu vôo". De acordo com a versão da Casa Branca, os agentes de segurança que detiveram Maduro não sabiam de quem se tratava e lhe pediram que se submetesse a um segundo controle de segurança. O chanceler, sua mulher e seu filho tinham chegado ao aeroporto 30 minutos antes da saída prevista de seu avião, com destino a Caracas, passando por Miami, e pagaram seus bilhetes com dinheiro, o que levantou suspeitas dos serviços de segurança. Maduro se negou a se submeter ao segundo controle e assim surgiram as desavenças, segundo as fontes da Casa Branca, que informaram ainda que o ministro venezuelano começou imediatamente a fazer telefonemas. No momento em que confiscaram seu telefone, as passagens e seu passaporte, foi que Maduro se identificou como diplomata e a discussão terminou, afirmaram as fontes.