Governo dos EUA tem informação sobre atentado no país Autoridades americanas têm informação indicando que há terroristas em território americano preparando-se para lançar um grande ataque nos próximos meses, informa a Associated Press. A informação não inclui a hora, local ou método do ataque, mas trata-se do dado mais perturbador recebido pelo governo americano desde 11 de setembro de 2001, segundo um agente federal de contraterrorismo que pediu para não ter seu nome divulgado.